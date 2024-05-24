شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأركان الإيرانية: لا يوجد أثر لإصابة بالرصاص على حطام مروحية الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الأركان الإيرانية اليوم خلال التقرير الأولى الصادر عن لجنة التحقيق العليا لبحث أسباب سقوط مروحية الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى أنه لم يلاحظ أى أثر لإصابة بالرصاص أو ما شابه ذلك على حطام المروحية، مشيرا إلى أن مروحية الرئيس احترقت عقب اصطدامها بالمنحدرات.

وأكدت هيئة الأركان الإيرانية أن مروحية الرئيس واصلت مسيرها المخطط مسبقاً ولم تخرج عنه، مؤكدة أن طيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين ضمن قافلة الرئيس.

وأكد التقرير أن عمليات البحث استمرت حتى الساعة الخامسة صباحاً بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو، مضيفا أن العملية انتهت بعد العثور على موقع سقوط المروحية عبر المسيرات الإيرانية وثم توجهت فرق الإنقاذ نحو الموقع.

وأكد التقرير أنه لم يتم رصد أي نقطة مشبوهة في اتصالات وحوارات طاقم المروحية مع برج المراقبة، مشيرا إلى أنه تم جمع جزء كبير من الوثائق والآثار المرتبطة بالحادث لكن دراستها بشكل أعمق تحتاج إلى المزيد من الوقت.