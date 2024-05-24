تعرف على أماكن حجز الأضاحي التابعة لوزارة الزراعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وذلك من خلال طرح السلع والمواد الغذائية عبر منافذها بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع.

وتزامنًا مع إقتراب عيد الأضحى 2024 تستعد وزارة الزراعة لطرح لحوم الأضاحي 2024 عبر منافذها المنتشرة بمختلف المحافظات.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أماكن حجز لحوم الأضاحي 2024 بمنافذ وزارة الزراعة بمختلف محافظات الجمهورية:

- مزارع وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

- منافذ وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية.

- منافذ مزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

- مزرعة مشتل كفر الحمام بمحافظة الشرقية.

- مشتل قها بمحافظة القليوبية.

- منافذ مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة.

- منافذ مزرعة طامية بمحافظة الفيوم.

- منافذ مزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.

- منافذ محطات البحوث في محافظة الإسماعيلية.

- منفذ العامرية بمحافظة الإسكندرية.

- منفذ المتراث بمحافظة الإسكندرية.

- منفذ الجمرك بمحافظة الإسكندرية.

- منفذ سخا بمزرعة سخا بمحافظة كفر الشيخ.

- منفذ أبورديس ومنفذ أبوزنيمة بسانت كاترين.

- منفذ أوسيم، والذي يقع بشارع أبوقرن بمركز أوسيم.

- منفذ القناطر بمحافظة القليوبية.

- منفذ ابني بيتك بالمنطقة الثانية.

- منفذ ابني بيتك بالمنطقة الرابع عشر.

أماكن منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة

منافذ وزارة الزراعة لحجز أضاحي عيد الأضحى 2024 بمحافظة القاهرة، جاءت كالتالي:

- منفذ الهرم، والذي يقع في شارع الهرم، بمحطة المطبعة.

- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، والتي تقع بكفر غطاطي.

- منفذ شبرا.

- منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.

- منفذ ميدان لاظوغلي.

- منفذ وزارة العدل بالقاهرة.

- منفذ سوق العبور.

- الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر، والذي يقع في «سوق الجملة بأكتوبر».

- منفذ المعادي، والذي يقع بكورنيش النيل أمام مستشفى السلام.

- منفذ القاهرة، والذي يقع في «مايو 15».

- منفذ القناطر، في محافظة القليوبية

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