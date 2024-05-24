الحج 2024 في أسبوع| زيادة أسعار البرامج 44 ألف جنيه.. وإيقاف تصريح العمرة رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن أولى أولى رحلات الحج 2024 البري تنطلق يوم 23 ذو القعدة، وأولى رحلات الحج 2024 طيران يوم 25 ذو القعدة.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أنه سيتم الدفع بلجان مشتركة من وزارة وغرفة السياحة بالمنافذ البرية؛ لتسهيل سفر ووصول حجاج البري إلى الأراضي المقدسة، ومتابعة تسكين الحجاج والتأكد من تقديم جميع الخدمات المتميزة لهم طوال رحلة الحج 2024.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز وأهم أخبار الحج 2024، وذلك خلال الأسبوع الحالي، كما يلي:

خاص| "السياحة": زيادة أسعار برامج الحج 44 ألف جنيه

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، أن اللجنة الفنية للحج، قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي، زيادة قيمة برامج الحج الـ5 نجوم فقط بقيمة ما يعادل ٣٥٤٢ ريال سعودي (٤٤٢٧٥ جنيها مصريا)؛ وذلك نظرا للزيادة الطارئة في تكاليف هذا البرنامج (رسوم تحسين الخدمات بالمشاعر - رسوم النقل على المسار وقطار الحرمين).

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الحج 2024.. ‏‏إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق "نسك" مؤقتا

‏أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه تقرر عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس 23 مايو ولمدة شهر.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الحج 2024.. أشياء محظور على الحجاج فعلها بالأراضي المقدسة

كشف مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، محظورات الحج 2024، والتي ينبغي على حجاج بيت الله الحرام عدم القيام بفعلها لعدم تعرضهم لمشكلات.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أولى الرحلات بهذا الموعد.. كيف استعدت "السياحة" لرحلات حج 2024 البري؟

كشف مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، عن أخر استعدادت شركات السياحة لبرامج حج 2024 البري هذا الموسم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بدء إصدار الجوازات.. غرفة السياحة: انطلاق أولى رحلات حج 2024 بهذا الموعد

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أنه تقرر بدء أولى رحلات حج 2024 البري يوم 23 ذو القعدة، وبدء أولى رحلات موسم الحج 2024 طيران يوم 25 ذو القعدة

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

غرامة تصل لـ50 ألف ريال.. "السياحة": إجراءات صارمة بشأن تأشيرات حج 2024

كشف مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، عن عقوبة من يقوم بأداء حج 2024 بتأشيرة زيارة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

حج 2024.. بيان مهم من "السياحة" بشأن استخراج تصاريح دخول المنافذ - مستند

كشفت غرفة شركات السياحة، عن أنه ورد إليها من وزارة السياحة والآثار - الإدارة المركزية للشركات السياحة، خطابًا بناءًا على الطلبات الواردة من شركات السياحة بشأن إجراء المقابلات الشخصية لمندوبيها تمهيدًا لاستصدار الموافقة الفنية لاستخراج تصاريح دخول المنافذ "الجوية - البرية - البحرية".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

950 ألف باركود.. "السياحة" تكشف أعداد المعتمرين بموسم 1445هـ

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن الشركات السياحية تستعد في الوقت الحالي لموسم حج 2024، ومن ثم يعقبه بدء صدور ضوابط موسم العمرة الجديد 1446 هـ من وزارة السياحة والآثار، ثم بدء أولى رحلات العمرة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

150 أتوبيسًا.. السياحة تكشف تفاصيل برامج الحج البري

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية للشركات السياحية، عن قرب إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة ببرامج الحج البري للموسم هذا العام.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"غرفة السياحة": تعديل صلاحية الباركود لـ48 ساعة بدلا من 7 أيام - تفاصيل

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أنه تقرر خلال الأيام الماضية تعديل صلاحية الباركود إلى 48 ساعة فقط، وذلك بعدما كانت صلاحيته 7 أيام.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا