شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: تصدير 650 ألف طن بطاطس خلال الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

"الصحة": وضع أُطر استراتیجیة الصحة النفسية للأطفال والمراھقین

وزارة التعليم: منع دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحان بورقة بيضاء

وزيرة البيئة: نحتاج 264 مليار دولار سنويا للتكيف مع آثار التغيرات المناخية

تعليم القاهرة تعلن نتائج سنوات النقل للفصل الدراسى الثانى 2024 /2023

‫وزارة الزراعة: تصدير 650 ألف طن من البطاطس خلال الموسم الحالى

التعليم: استخدام القلم الأزرق الجاف فقط فى الإجابة عن أسئلة الثانوية العامة

مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية.. تبدأ 10 يونيو المقبل

وزارة الصحة توجه نصائح هامة للمواطنين تفاديا لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة