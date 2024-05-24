شكرا لقرائتكم خبر عن وفد قطرى والشيخ إبراهيم العرجانى يبحثون التعاون بين شركات اتحاد القبائل ومجموعة الشيخ جاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من دولة قطر الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات، حيث قدموا له التهنئة.

وقال اتحاد القبائل العربية فى بيان، إنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية، وإنشاء عدة شركات مشتركة في كافة المجالات.

كما تم الاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون بين الشركات الخاصة باتحاد القبائل والعائلات، ومجموعة شركات الشيخ جاسم.



وفد قطرى يزور الشيخ إبراهيم العرجاني (1)



وفد قطرى يزور الشيخ إبراهيم العرجاني (2)



وفد قطرى يزور الشيخ إبراهيم العرجاني (3)



وفد قطرى يزور الشيخ إبراهيم العرجاني (4)



وفد قطرى يزور الشيخ إبراهيم العرجاني (5)