شكرا لقرائتكم خبر عن كسر محبس مياه فى منطقة كعابيش بفيصل وانقطاع الخدمة عن بعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجيء بمحبس مياه قطر 600 مم على خط المياه قطر 1000 مم، بمنطقة كعابيش بفيصل.

وأوضحت الشركة، أن أعمال الإصلاح تستلزم قطع المياه عن مناطق" المساحة، العشرين، كفر طهرمس، حسن محمد ، التعاون، المطبعة، الطوابق، المريوطية".

وأشارت الشركة إلى أنه تم الدفع بسيارات شفط مياه، وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.