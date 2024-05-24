شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 10 مساجد جديدة فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة (10) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه (983) مسجدًا منها (767) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(216) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 24 / 5 / 2024م عدد (12005) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(387) مليون جنيه، وهى على النحو التالي:

مديرية أوقاف أسيوط

1. مسجد الخولى – بنى حسين – مركز أسيوط

2. مسجد النور – عزبة حسن الشيخ مغيرة - ديروط

مديرية أوقاف الفيوم

3. مسجد الإدارة - قوتة - يوسف الصديق

4. مسجد الرحمن - ناقولا - الغرق - إطسا

5. مسجد أبو بكر الصديق - دفنو - إطسا

مديرية أوقاف البحيرة

6. مسجد أبو حسين - عزبة أبو حسين - بطورس - مركز أبو حمص

7. مسجد الحمرة البحرى - قرية العرقوب - مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف الدقهلية

8. مسجد الحاج زكى الهوارى – الكفر الجديد - ميت سلسيل

مديرية أوقاف كفر الشيخ

9. مسجد النور – كفر المرازقة - قلين

مديرية أوقاف الإسماعيلية

10. مسجد آل البيت – قرية الشروق - القصاصين