شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة مرور مصر تتيح خدمة نقل ملكية السيارة إلكترونيًا.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة المرور، مجموعة من الشروط التى تتواجد عبر موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص ومنها:

أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:

- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).

- تقديم السند القانونى الناقل للملكية.

- تقديم مستند شهادة براءة الذمة.

- تقديم مستند شهادة المخالفات.

- تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.

ثانيا الإجراءات:

-فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.

-فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

-فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.