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بوابة مرور مصر تتيح خدمة نقل ملكية السيارة إلكترونيًا.. اعرف الخطوات

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القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة المرور، مجموعة من الشروط التى تتواجد عبر موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص ومنها:

أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:

- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).
- تقديم السند القانونى الناقل للملكية.
- تقديم مستند شهادة براءة الذمة.
- تقديم مستند شهادة المخالفات.
- تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.

ثانيا الإجراءات:

-فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.
-فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
-فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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