شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تبدأ تطبيق منظومة صرف السلع إلكترونيًا فى 8 محافظات أول يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا في محافظات جديدة "الإسكندرية والقليوبية ودمياط والمنوفية وقنا والبحر الأحمر والمنيا والوادى الجديد"، اعتبار من 1 يونيو 2024، وذلك بعد نجاحها في العديد من المحافظات، مثل: الأقصر، وبورسعيد، ومطروح، والقاهرة، والغربية، وبورسعيد، والشرقية، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والفيوم.

يشار إلى أن المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية تعتمد على نظام "سيستم" إلكتروني محكم يراقب خط سير السلعة، ويربط بين نظام صرف المقررات ونظام مراقبة المخازن، لإحكام السيطرة على السلع المدعمة، ومنع تهريبها إلى السوق السوداء، كما تعتمد على تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية الخاصة بالربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون، على مستوى باقي الجمهورية، بعد نجاحها في أربع محافظات وحيث يتم تحديد قيمة الحد الأقصى لكل بدال لسلع "السكر والزيت والمكرونة" بناء على قيمة التأمين، بناء على ما جاء البند السابع من الدراسة على أساس "55% زيت و25% سكر و15% مكرونة و5% سلع أخرى".

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين، حيث يتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة وفقا لعدد الأفراد كما تطرح الوزارة السلع وكافة المنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من 20 الى 25% مقارنة بأسعار السلع في الأسواق الأخرى.