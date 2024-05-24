شكرا لقرائتكم خبر عن التصالح فى مخالفات البناء.. هل يطرأ تغيير على سعر المتر باللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بقانون رقم 187 لسنة 2023، بأن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات .

كما أكدت اللائحة التنفيذية، أنه سيتم إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، على أن يتم النظر بهذه الطلبات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح في حال سدادهما من قبل .

وأكدت اللائحة التنفيذية إنه في حالة رفض طلبك أو انقضاء مدة التظلم المقررة، سيتم فرض رسم فحص جديد عليك، حيث يمكنك سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد باللائحة المرافقة أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.