شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب 4 ساعات عن هضبة الأهرام بالجيزة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن منطقة هضبة الأهرام لمدة 4 ساعات، مساء اليوم، وذلك لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تركيب طلمبة مياه جديدة برافع هضبة الأهرام لزيادة الضغوط ومجابهة الزيادة السكانية بمنطقة هضبة الأهرام.

وأوضحت المحافظة، أن أعمال القطع تبدأ من الساعة الثانية عشر ليل اليوم الجمعة الموافق 24 / 5 / 2024 وتستمر حتى الساعة الرابعة صباح غد السبت الموافق 25 / 5 / 2024 لإتمام عملية التركيب.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من الأعمال لتحسين ضغوط المياه بمنطقة هضبة الأهرام والالتزام بالجدول الزمنى لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وشدد المحافظ على رئيس حى الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لتسهيل عمل الشركة.