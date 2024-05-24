شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات يبدأون غدا الامتحانات.. والتعليم تشدد على التصدى للغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا السبت 25 مايو الجارى امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى 2023/2024، وتستمر حتى 6 يونيو المقبل، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

وأكدت الوزارة على استلام رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية، المدارس التى سوف تعقد فيها الامتحانات على مستوى الجمهورية وتم عقد لقاءات مع المديريات التعليمية والإدارات ورؤساء اللجان للوقوف على أخر التجهيزات ومد اللجان الامتحانية بالمستلزمات والتجهيزات التى تحتاجها اللجان لعقد الامتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار.

وحذرت وزارة التربية والتعليم، الطلاب من حيازة التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات، مشددة على أهمية ضبط لجان السير بشكل كبير والتصدى للغش بكافة أنواعه، كما أكدت الوزارة على ضرورة منع أى تجاوزات داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.



