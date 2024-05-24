شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: بدء قراءة كتاب "الرِّقَاق" من صحيح البخاري بمسجد الحسين الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الاوقاف، إنه في إطار دورها في خدمة السنة النبوية المشرفة تنعقد المجالس الحديثية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ابتداءً من يوم الأحد الموافق: 26/ 5/ 2024م عقب صلاة العصر، بحضور كوكبة من علماء الحديث، وهم:

1. أ.د/ أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء.

2. أ.د/ محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بدمياط سابقًا.

3. أ.د/ صبحي عبدالفتاح السيد ربيع - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة سابقًا.

4. أ.د.م/ أحمد رزق درويش محمد - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

وذلك لقراءة كتاب: "الرِّقَاق" ويقصد به الأحاديث الخاصة بترقية الحس الإيماني العام، من صحيح الإمام البخاري، على مدار ثلاثة مجالس الأحد 26/ 5 ، والأحد 2/ 6، والأحد 9/ 6 ، مع منح الحاضرين من الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إجازة سماع بدون اختبار لمن يحضر أو تحضر المجالس الثلاثة، كما يتم منح الراغبين من غيرهم إجازة سماع بشرط اجتياز الاختبار المقرر لذلك.