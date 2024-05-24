شكرا لقرائتكم خبر عن الأرز بـ27 جنيها للكيلو فى معرض المتحف الزراعى بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الأرز بسعر 27 جنيهًا فى معرض السلع الغذائية المقام بالمتحف الزراعى بالدقى تحت شعار "خير مزارعنا لأهالينا"، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى المسئولين عن المعرض بضرورة التيسير على المواطنين، والاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية والاحتياجات الأساسية وبأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة أن يلمس المواطن التغير في الأسعار، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا لدعم المصدرين والمستوردين، والتجار والصناع، وتوفير العملة الصعبة، لافتا إلى أهمية أن يشارك الجميع في تحقيق انخفاض جوهري في الأسعار وتخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لإنتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لانتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.