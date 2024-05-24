شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالزراعة يطلق حملة للتوعية بأهمية التأمين على العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي برئاسة المهندس عيد مرسال رئيس النقابة، وأمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة بعنوان "اعرف حقوقك التأمينية"، وذلك فى ضوء حرص النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري على تقديم كافة وسائل الدعم الاجتماعي لعمالها من قطاع العمالة غير المنتظمة، واللجان النقابية المهنية التابعة للنقابة العامة، وتضمنت الندوة شرح مميزات التأمينات الاجتماعية.

وأكد عيد مرسال على ضرورة التأمين على العمالة غير المنتظمة لضمان حقوقهم والحصول على معاش، موضحا أن مزايا التأمين الاجتماعى هي الحصول على معاش بعد سن الـ 65 سنة، وفى حالة العجز الكلى، بالإضافة إلى معاش للزوجة والأبناء في حالة الوفاة، والتعويض الإضافي فى حالة العجز الكلي وللمؤمن علية او الوفاه ويتم صرف منحه القطع والزواج تصرف للإبن والإبنة، كما تُصرف مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة ثلاث أشهر من قيمة المعاش وقت الوفاة، كما يحق للأرملة الجمع بين معاشها عن الزوج والدخل أو معاش عن نفسها بدون حدود، وللأبناء الحق في الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم بدون حدود.

وأشار مرسال إلى أن النقابة العامة سوف تقوم بعمل حملة لجميع قطاعات العمالة غير المنتظمة التابعة لتصنيف النقابة، لشرح مزايا التأمين الاجتماعي، وقد تم تكليف رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية على ضروره نشر أهميه التأمين الاجتماعي لهم ولأبنائهم.