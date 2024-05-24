شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة بقيم تصل 5 درجات والعظمى بالقاهرة 34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4: 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يسود طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28.