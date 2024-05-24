شكرا لقرائتكم خبر عن 73% من القراء يطالبون بحظر إقامة شوادر بيع الأضاحى في الطرقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب حظر إقامة شوادر بيع الأضاحى في الشوارع الرئيسية وعلى الطرقات، أيد غالبية القراء مطالب حظر إقامة شوادر بيع الأضاحى في الشوارع الرئيسية وعلى الطرقات.

وأيد 73% من القراء مطالب حظر إقامة شوادر بيع الأضاحى في الشوارع الرئيسية وعلى الطرقات، بينما عارض 27% من القراء مطالب حظر إقامة شوادر بيع الأضاحى في الشوارع الرئيسية وعلى الطرقات.