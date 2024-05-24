شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج بين كمال الإيمان والتيسير".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة الرابعة من شهر 24/ 5/ 2024 بعنوان "الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير.. وما على الحاج قبل سفره"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر مايو 2024م، وذلك كالآتى:

خطبة الجمعة الأولى: أمانة العامل والصانع وجزاؤها

خطبة الجمعة لثانية: التنمر وأثره المدمر للفرد والمجتمع

خطبة الجمعة الثالثة: واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة

خطبة الجمعة الرابعة: " الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير.. وما على الحاج قبل سفره"

خطبة الجمعة الخامسة: حق الله فى المال

وشددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.