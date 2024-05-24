شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لشمال سيناء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء، وتضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنان من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير ... وما على الحاج قبل سفره"، وذلك على النحو التالي:



