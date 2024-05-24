شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لبحث وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكرى وزير الخارجية توجه صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بدعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، للمشاركة فى اجتماع وزارى يضم وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية والإمارات مع الرئيس الفرنسى.

وأوضح السفير أبو زيد، أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع بالقدر الكافي لاحتياجاتهم، فضلاً عن التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء هذه الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين.