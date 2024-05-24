شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعلن مقتل قائد كتيبة بيت حانون فى حركة حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، مقتل قائد كتيبة بيت حانون فى حماس، حسين فياض.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى فى منشور على "إكس": جيش الدفاع والشاباك يقضيان على قائد كتيبة بيت حانون فى حماس داخل مجمع تحت الأرض فى جباليا.

وأضاف: "كان فياض مسؤولا عن الكثير من عمليات إطلاق القذائف المضادة للدروع نحو إسرائيل خلال الحرب وعن الكثير من عمليات إطلاق قذائف الهاون نحو بلدات شمال غلاف غزة".

وكان مسؤولون بقطاع الصحة ووسائل إعلام تابعة لحركة حماس قد قالت إن القوات الإسرائيلية قتلت 60 فلسطينيا على الأقل في قصف جوي وبري في أنحاء قطاع غزة الخميس.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية المتزامنة على الأطراف الشمالية والجنوبية لقطاع غزة هذا الشهر في نزوح جماعي جديد لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذي فروا من منازلهم، وقطعت الطرق الرئيسية لإيصال المساعدات مما زاد من خطر المجاعة.