شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقرر منع قنصلية إسبانيا فى القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إسرائيل منع قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين على خلفية اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، اعتراف بلاده بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو، مؤكدا أن هذا الاعتراف ليس موجها ضد أحد، بل من أجل التعايش السلمي، وحتى لا يتحول القانون الدولى إلى قانون الغاب.