شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 8 ساعات عن مركز الصف بالجيزة مساء اليوم لأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مركز الصف بمحافظة الجيزة والقرى التابعة له، مساء اليوم الجمعة، انقطاعًا في خدمة المياه لمدة 8 ساعات، وذلك حسب ما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال الصيانة بخط المياه العكرة قطر 1200 مم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 24/ 5 / 2024 وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق 25/ 5/ 2024؛ لإنهاء أعمال الصيانة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، مشددًا على رئيس مركز الصف بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.