شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب بالجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لمناطق فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا لمناطق: " المساحة، العشرين، كفر طهرمس، حسن محمد ، التعاون، المطبعة، الطوابق، المريوطية".

وأشارت الشركة، إلى إعادة ضخ المياه بعد الإنتهاء من إصلاح الكسر المفاجيء بمحبس مياه قطر 600مم علي خط المياه قطر 1000مم، بمنطقة كعابيش بفيصل.

جديرٌ بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الإنتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.