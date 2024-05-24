شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل معهد بحوث القطن: طفرة في المساحات المزروعة من المحصول هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج، إنَّ موسم القطن في مصر هذا العام يشهد زيادة ملحوظة في المساحة المزروعة، لتتجاوز مساحة الأفدنة المخصصة لزراعة القطن 210 ألف فدان على مستوى الجمهورية، بزيادة 46% على أساس سنوي، لافتاً إلى أنَّ آخر موعد لزراعة القطن في الوجه البحري هو 15 مايو.

وأضاف «يحيى»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، والمُذاع على شاشة القناة الأولى، أنَّ محافظة كفر الشيخ تعد أكبر محافظات الجمهورية التي تنتج محصول القطن بمساحة مزروعة تجاوزت 66 ألف فدان حتى الآن، وبالنسبة للأصناف المستهدف زراعتها هذا العام من «جيزة 92» حوالي 11,365 ألف فدان، ومن «جيزة 94» حوالي 189 ألف فدان، و«جيزة 96» وأحد الأصناف «جيزة 97» فمستهدف زراعة 15 و19,8 ألف فدان.

وتابع وكيل معهد بحوث القطن: «تم الإعلان عن استحداث سلالات جديدة من أصناف القطن – مؤخراً، وجيزة 98 الأحدث وأول مرة يتم زراعته كان في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج العام الماضي، وهذا العام تم زراعته في سوهاج بأكملها والتوسع في زراعته بالوادي الجديد والأقصر وأسوان، ومميزاته أنه قصير العمر أي لا يستغرق وقت طويل للإنتاج ومرتفع الإنتاجية والجودة ويناسب المغازل المحلية والإنتاج المحلي، ويتحمل درجات الحرارة المرتفعة والتغيرات المناخية وقلة المياه، وملائم للانتشار في مصر العليا والصعيد».