شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الدولى الثالث للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات برعاية وزارة البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فاعليات المؤتمر الدولى الثالث للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات الإبتكار المستدام في صناعة المنسوجات لإنقاذ الكوكب من أجل مستقبل صافي الإنبعات الصفرى الاثنين 27 مايو، برعاية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وبالتعاون مع المركز العالمى للابداع والابتكار البيئى بحضور خبراء صناعة المنسوجات فى العالم وبرنامج الأمم المتحدة للاستدامة وممثلين عن جهاز ادارة المخلفات والدكتور خالد شاهين مدير إدارة البحث والتطوير والدكتور شاهر السيد نور الدين باحث بيني ممثلاً عن وحدة التنمية المستدام.

ومن جانبها قالت الدكتورة منى فؤاد إبراهيم المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي الثالث للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، أن العالم يتوجه نحو الاستدامة وابتكار وسائل لتقليل أكبر قدر من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، ومنها صناعة الملابس الصديقة للبيئة.

وتتضمن أجندة المؤتمر، انطلاق الجلسة الأولى تحت عنوان المعوقات الرئيسية التي تواجة توسيع نطاق الدائرية وكيفية مواجهة التحديات في سلسلة التوريد، ويشارك فيها كل من الدكتور أحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المكتب الإقليمي لمصر وشمال أفريقيا "اليونيدو" والمهندس أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي ، والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المصرية، و بوسي العسال رئيس قسم الشراكات والاتصالات في شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، والدكتور جافيييرا سوروش مدير وحدة أعمال البوليمرات في المركز الأوروبي للمنسوجات والإبتكار بفرنسا والدكتورة سحر ميرزا رئيس مركز الأزياء المستدامة كلية لندن للأزياء ودكتورة منى فؤاد إبراهيم رئيس المركز العالمي للإبداع والإبتكار البيئي المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر

أما الجلسة الثانية تحمل عنوان العمل المناخي "التصميم المستدام وابتكار المواد، وكيف تعمل العلامات التجارية الرائدة مقابل أهدافها المناخية على الطريق إلى صافي الصفر"، تشارك فيها المهندسة منال صالح الرئيس التنفيذي لبنك الكساء المصري والدكتور مدحت نافع مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندسة وسام بركات مستشار التصدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للإصلاح التجارة والتنمية في مصر والدكتور جوليوبون الرئيس التنفيذي لمجموعة أكوافيل، فيرونا الرائدة في الاقتصاد الدائري لقطاع النسيج في إيطاليا وجميع أنحاء العالم والبروفيسور ريبيكا إيرلى جامعة الفنون لندن ومؤسس لليوم العالمي للنسيج الدائري.

أما الجلسة الثالثة، "تدور حول دور الذكاء الاصطناعي و للتكنولوجيا في الانتقال إلى الأنظمة الدائرية، وإمكانية = حل مشكلة الإفراط في الإنتاج"، ويشارك فيها الدكتور خالد شومان الرئيس التنفيذي لإحدى مؤسسات المجتمع المدنى الدكتورة داليا راضي بركات مستشار التصدير بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للإصلاح التجارة والتنمية في مصر، و إنجى عبد الوهاب رئيس مختبر تسريع الاستكشاف لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتورة ميشيلا بودو المدير التنفيذي في منظمة جيرزي، سويسرا المهندسة سامانثا تايلور مؤسس المصنع المبتكر والدكتور سوبير جوش الشريك المؤسس لموقع (FRC) هو مشروع لمركز أبحاث الموضة بالهند.

والجلسة الرابعةتدور حول التكاليف البيئية وعوائد التجارة الإلكترونية، وكيفية إشراك الموردين الرئيسيين وتحفيزهم في خفض الانبعاثات، ويحاضر فيها المهندس كريم دبوس الشريك التنفيذى لرسيل بيد فورد مصر ومؤسس شركة أي تدوير، وندى البكري، مديرة البرامج في شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، ودينا حبيب نائب رئيس العلاقات المؤسسية بمدينة مصر. وكيفن ليام لين مؤسس ماكلوكر للأزياء مستدامة فرنسا، وسكوت ليونارد رئيس اللجنة التوجيهية لمنظمة الأزياء المستدامة كاليفورنيا، مارجا ليزا نينيكوسكي الرئيس التنفيذي سومين تيكستييلي وموتي بفنلندا

والجلسة الخامسة تناقش كيف يمكن للعلامات التجارية تقليل تأثير لوجستياتها؟ من إدارة المخزون الفعالة إلى الشحن الأخضر؟ بحضور الدكتور حازم شوقي فودة مستشار مشروع القطن، اليونيدو، و المهندس علي لوريمر زاهر مؤسس شركة سيتكس تكنيك المحدودة، ومنة حسن رئيس الموارد البشرية بمركز القطن المصري للمنسوجات والملابس ، وكاري ( كارين) لوماس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ضمير العلامة التجارية وتبسيط الاستدامة فى لندن نامراتا ساندو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة فايو اسبانيا، وروبرت أنتوشاك الشريك الاستراتيجي لمنظمة غيرزي في أمريكا الشمالية

أما الجلسة السادسة والأخيرة، كانت حول إنشاء أنظمة بيئية دائرية للأزياء وكيف يمكننا التعاون لتشكيل مستقبل مستدام للأزياء والمنسوجات ورفع المعايير في جميع أنحاء سلسلة التوريد (تجارب محلية وعالمية).



