شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة الفلسطينية أيقونة المعارك.. أعمال إيمان حنا الفائزة بجائزة الصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت الزميلة إيمان حنا، بجائزة المرأة عن عام 2023، ضمن جوائز مسابقة الصحافة المصرية نسختى 2022 و2023؛ عن سلسلة تحقيقات بعنوان "المرأة الفلسطينية أيقونة المعارك"؛ حيث نقلت الزميلة على لسان النساء الفلسطينيات معاناتهن وصمودهن في ميادين مختلفة فى ظل الحرب التى اندلعت في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى.

ويعيد ”الخليج 365” نشر السلسلة الفائزة تحت عنوان: "المرأة الفلسطينية أيقونة المعارك "، وتضمنت السلسلة ثلاثة تحقيقات حملت العناوين التالية:

1ـ صحفيات تحت "القصف" فى غزة و"جنين".. حكايات بطلها الألم والصمود.. مناضلات بالقلم والصورة يروين لـ"الخليج 365" معاناتهن بين القصف والنزوح: نستهدف بالرصاص وقنابل الفسفور.

https://www.youm7.com/6424669

2- بين وابل الرصاص وآلام المخاض.. حوامل يلدن فى الحرب.. قصص "ولادة الحياة من رحم الموت" ترويها نساء غزة لليوم السابع: ركضنا والموت يلاحقنا..الولادة بالخيم و"القيصرية" بدون تخدير.

https://www.youm7.com/6431716

3- مقاتلات بـ"البالطو الأبيض" على خط النار بغزة.. قصص وبطولات لإسعاف المصابين تحت قصف وحصار المستشفيات ترويها طبيبات وممرضات لليوم السابع: صرخات الجرحى أعلى من أصوات المدافع.

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