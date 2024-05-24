شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يشن غارة جوية على محيط بلدة حانويه جنوبي لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في خبر عاجل، منذ قليل، بأن جيش الاحتلال يشن غارة جوية على محيط بلدة حانويه جنوبي لبنان.

كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.