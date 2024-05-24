شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف كأس العالم لصيد الأسماك 2028 بمشاركة 25 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فعاليات كأس العالم لصيد الأسماك Big Game World Championship لعام 2028 في مصر، بمشاركة أكثر من 25 دولة.

وتم اختيار مصر بشكل رسمي لتكون مضيفة النسخة السادسة والثلاثين من أضخم البطولات العالمية لصيد الأسماك، والتي ستحتضنها مدينة الجونة خلال عام 2028، وذلك بعد تنازل دولة إسبانيا رسميا لمصر عن احتضان البطولة لهذا العام.

ويأتي اختيار مصر لاحتضان أهم بطولة عالمية لصيد الأسماك تأكيدا على أهميتها كأحد أهم المزارات الدولية للسياحة البيئية والرياضات البحرية، وقدرة مدينة الجونة على جذب أنظار العالم إليها كمنارة عالمية للصيد في البحر الأحمر.

وقال أحمد ميتكيس، مؤسس ريد سي انجلرز، المنظم للبطولة العالمية، أن اختيار مصر لاحتضان كأس العالم للصيد يعد فرصة ذهبية لتشجيع السياحة البحرية والرياضية لمصر، ويأتي استمرارا لنجاحات الجونة التنظيمية في استقطاب بطولات دولية وعالمية لصيد الأسماك على مدار السنوات العشر الماضية ولمجهودات وزارتي البيئة والسياحة ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري لصيد الأسماك برئاسة المهندس محمد قداح، التي ساهمت في إنجاحها.

ويأتي إعلان استضافة مدينة الجونة للبطولة العالمية لصيد الأسماك بعد النجاح الذي لاقى استضافتها لأول بطولة دولية في الشرق الأوسط تحت مظلة الاتحاد الدولي لصيد الأسماك IGFA، خلال فبراير الماضي، والتب شهدت مشاركة سبع دول من بينها السعودية وجنوب افريقيا وسويسرا واسكتلندا ولبنان وانجلترا.