شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد حار نهارا ونشاط رياح بأغلب الأنحاء والعظمى فى القاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد السبت، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يعطى مزيد من الشعور بتحسن حالة الطقس .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت : القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 27.