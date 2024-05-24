شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل الكهرباء بمستشفى شهداء الأقصى وسط غزة بعد توريد جزئى للوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بإعادة تشغيل التيار الكهربائي بمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة بعد توريد جزئى للوقود يكفى لثلاثة أيام.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.