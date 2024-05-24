شكرا لقرائتكم خبر عن دليل المراكز التكنولوجية.. المطلوب لاستخراج شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عشرات الخدمات المميكنة والمتنوعة التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين، من أهمها "رخص البناء والتشغيل، رخص المحلات التجارية، طلب شكوى، طلب سداد عام، طلب الحصول على صورة طبق الأصل من مستندات، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، طلب قيد اتحاد شاغلين، طلب تصالح على مخالفة، وغيرها من الخدمات التى تهم المواطنين".

من بين تلك الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين (طلب شهادة بيانات عن منشأة (سكنية/تجارية)، طلب الحصول على معاينة منشأة، طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية)، نوضح في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوب توافرها للحصول عليها.





أولًا: طلب شهادة بيانات عن منشأة (سكنية/تجارية)-صورة بطاقة الرقم القومي والتوكيلات إن وجدت.

-خطاب الجهة الموجه لها شهادة البيانات ومذكور بها ما المطلوب بيانه من الإدارة المحلية.

-إيصال سداد الرسوم.





ثانيًا: طلب الحصول على معاينة منشأة-صورة بطاقة الرقم القومي.

-المستند المثبت لصفة مقدم الطلب.





ثالثًا: طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة عقد الإيجار أو الملكية.

-توكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة.

-خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك.

-صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة.

-الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.

تتبع المراكز التكنولوجية أسلوبًا مطورًا لتقديم خدماتها للمواطنين، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، مما ساهم في رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التي تقدم للمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيًا وفي أسرع وأقل وقت ممكن، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية في التعامل بالإضافة إلى نجاح تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها.