شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: جهود لتقديم تدريبات عملية لطلاب الجامعات بالمراكز البحثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير فرص التدريب العملي لطلاب الجامعات، وخاصة الكليات العملية، حرصًا على تطوير مهارات الخريجين وتزويدهم بالقدرات والجدارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى التكامل داخل منظومة مؤسسات التعليم العالى لتحقيق جودة مخرجات العملية التعليمية، وتقديم خريجين مؤهلين مُدربين للمُنافسة في كافة المجالات التى تحتاجها عملية التنمية.

وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور طه توفيق رابح القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعمال التدريب الحقلي التى يقدمها المعهد لطلاب كليات العلوم والهندسة وعلوم الأرض من الجامعات المختلفة

من تخصصات؛ (الفيزياء، والكيمياء، وجيولوجيا البترول والتعدين، والاتصالات والمعلومات، والحاسبات، وتطبيقات الفضاء، ومواد وعلوم النانو)، وذلك في أقسام الزلازل والجيوديسيا والمغناطيسية، حيث يقدم المعهد التدريب العملي الصيفي للطلاب على الأجهزة العلمية التى يمتلكها فى المراصد الفلكية والشبكة القومية للزلازل والمعامل التابعة للمعهد، ويشمل التدريب على الطرق السيزمية والأجهزة المغناطيسية والجيوديسيا واستخدام البرامج المتقدمة فى تحليل البيانات، وكذا تدريب الطلاب على تطبيقات الرادار الأرضى لمعرفة تتابع الطبقات والتراكيب الجيولوجية والمسح السيزمي، والقياسات المغناطيسية والجيوديسيا.

وأفاد الدكتور رابح أن المعهد يقوم بتجهيز برامج التدريب ثم التنسيق بين الجامعات لتحقيق أقصى استفادة، ويتم تسليم الطلاب شهادات بنهاية البرنامج للاستفادة منها فى حياتهم العملية، مشيرًا إلى أن المعهد قام خلال العام الماضي 2023 بتدريب 411 طالبًا من جامعات؛ (القاهرة، وعين شمس، والمنصورة، والزقازيق، والإسكندرية، ومرسى مطروح والأزهر)، فضلًا عن برنامج "الأمل" الذى يرعاه المعهد بالتعاون مع الجمعية الجيوفيزيقية المصرية وبعض شركات البترول لتدريب الطلاب، وتقديم محاضرات تثقيفية، ويسعى المعهد لزيادة أعداد الطلاب المتدربين بالعام القادم من خلال زيادة عدد الجامعات المُشاركة بالتدريب.

وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أن الهيئة قدمت تدريبات نظرية وعملية لطلاب العديد من الجامعات المصرية، وتم تدريب ما يقرب من 1431 طالب وطالبة وتم تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتحقيق النجاح في مجالاتهم وتطوير مساراتهم المهنية لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وأضاف إسلام أبو المجد أنه تم تدريب 533 طالبًا وطالبة من جامعة القاهرة في مجالات مختلفة مثل مجالات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ولغات البرمجة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 120 طالب وطالبة من كليات مختلفة مثل الحاسبات والمعلومات والمعهد الكندي وجامعات أخرى، وتضمنت التدريبات استخدام أحدث التقنيات مثل تعلم الآلة والتعلم العميق؛ لضمان دقة المعلومات المُستنبطة من الصور الفضائية، وتحليل البيانات بواسطة الليزر الأرضي والجوي، بالإضافة إلى استخدام هذه البيانات في تحليل المناطق العمرانية وتنفيذ مشاريع مساحية، وتم فتح باب التقدم لاستكمال التدريب الصيفي للعام الحالي، وسوف تبدأ فعاليات التدريب خلال شهري يوليو وأغسطس.

واستقبل مركز بحوث وتطوير الفلزات ضمن جهود المركز للمساهمة فى توفير التدريب والتأهيل لطلاب الجامعات مجموعة من طلاب كلية الهندسة جامعة الفيوم، وطلاب كلية هندسة جامعة السويس، وطالبات كلية العلوم جامعة الأزهر _بنات.

وأوضح دكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، أن الزيارة شملت جولة تفقدية لأقسام المركز، ومحتوياتها من الأجهزة والمعامل والإمكانيات من بينها، إدارة الخدمات الفنية وأجهزة الاختبارات والتحليل والتوصيل، وقسم السباكة، وقسم اللحام والتفتيش، وقسم تكنولوجيا المساحيق، كما تضمنت الزيارة شرحًا من أعضاء هيئة التدريس المُصاحبين للطلاب، للإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم.

كما استقبل معهد "تيودور بلهارس" للأبحاث طلاب كلية التمريض بجامعة الجلالة الأهلية في زيارة علمية للتدريب العملي بمستشفى المعهد، وأوضح د. محمد عباس شميس مدير المعهد أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لبنود بروتوكول التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التعليم والتدريب، حيث ضمت الزيارة حوالى 400 طالب، وقد قاموا بزيارة المعامل والعيادات والأقسام الإكلينيكية بالمستشفى، والتدريب بأقسام (الجراحة العامة، المسالك، الجهاز الهضمي والكبد، ورعاية الباطنة، والرعاية المركزة، والتخدير، الكلى، ووحدات غسيل الكلى ووحدة المناظير)، تحت إشراف أعضاء هيئة البحوث والتدريس من المعهد وجامعة الجلالة.

كما يتيح معهد تيودور بلهارس فرص التدريب السنوي لطلاب كلية العلوم في معامل التشخيص الجزيئي، والكيمياء الحيوية، ووحدة النانوبيوتكنولوجي بالمعهد، فضلًا عن إتاحة الفرصة لطلاب كليات (الطب، والصيدلة، والعلاج الطبيعي) للتدريب في المستشفى وفي الأقسام الإكلينيكية بالمعهد.

وأوضح د. محمد جمال أحمد القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للمُعايرة، تنظيم التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المنقولين للفرقة النهائية من كليات العلوم تخصص (كيمياء - فيزياء)، والهندسة تخصص (كيمياء - كهرباء - ميكانيكا)، في مجال "علم القياس وتطبيقاته"، ويكون التدريب خلال شهري يوليو وأغسطس، لمتوسط عدد (90) طالب، ويشمل البرنامج التدريبي: تقديم محاضرات عامة لأعضاء هيئة البحوث بالمعهد، وتنظيم زيارات لمعامل المعهد على مدار 4 أسابيع، ويتم تسليم شهادات إتمام التدريب للطلاب بنهاية البرنامج.