في هذا الموعد.. قطع المياه 8 ساعات عن أحد مراكز الجيزة والقرى التابعة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أبو بكر:

تقطع محافظة الجيزة، في العاشرة من مساء اليوم الجمعة المياه عن مركز الصف والقرى التابعة له لمدة ٨ ساعات، وحتى السادسة صباح غد السبت.

وبحسب بيان، أرجعت محافظة الجيزة سبب انقطاع المياه إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة بخط المياه العكرة قطر ١٢٠٠ مم.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مشددًا على رئيس مركز الصف بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وأكدت المحافظة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.