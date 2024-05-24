500 جنيه.. موعد صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول، موعد صرف وزارة العمل منحة عيد الأضحى المبارك 2024، للعمالة غير المنتظمة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن وزارة العمل بشكل دوري تصرف منح للعمالة غير المنتظمة في مواعيدها، مشيرا إلى أنه سيتم صرف هذه المنحة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف، أن قيمة منحة عيد الأضحى المبارك 2024 من وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة 500 جنيه.

وأكد، أن وزارة استحدثت منحتين خلال الفترة السابقة للعمالة غير المنتظمة، وهي منحة شهر رمضان وعيد العمال الجديد؛ وبذلك أصبح عدد المنح التي تصرفها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة 6 منح، حيث تشمل الآتي: "منحة عيد الفطر المبارك، ومنحة عيد الأضحى المبارك، ومنحة عيد العمال، ومنحة شهر رمضان، ومنحة عيد الأضحى، ومنحة المولد النبوي".

وأشار المصدر، إلى أنه يتم تحديد المستفيدين من منحة وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة من خلال كشف العمال أو مفتشي الوزارة؛ لضمان توزيع المنحة بشكل عادل وفقًا للمعايير المحددة.

اقرأ أيضًا:

227 ألف جنيه شهريا.. دولة أوروبية تطلب عمالة مصرية- الشروط والتقديم

وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد

5000 وظيفة في اليونان.. توجيه عاجل من وزارة العمل