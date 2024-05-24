بينها تنفيذ 85 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفي تفاصيل التقرير، أظهرت الأجهزة الأمنية قدرتها على ضبط 222 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 84918 حكم قضائي متنوع، إلى جانب ضبط 325 قضية مخدرات، مما يعكس الحسم الأمني والتصدي الفعّال للجريمة والتهريب.

وأكد التقرير أن الحملات الأمنية شملت عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن ضبط 30 متهمًا هاربًا، وضبط 26 متهمًا في أعمال البلطجة، بالإضافة إلى ضبط 236 دراجة نارية مخالفة و22038 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي إطار التصدي لتعاطي المخدرات، تم فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، حيث تبين إيجابية 10 منهم، مما يبرز التزام السلطات بالحفاظ على سلامة المجتمع والقضاء على مظاهر الإجرام.

وختم التقرير بتأكيد استمرار الأجهزة الأمنية في تنفيذ الحملات الأمنية بكل حزم وإصرار، لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.