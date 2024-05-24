محامي سائق "أوبر" يكشف عن مفاجأة جديدة في واقعة "فتاة التجمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

كشف محمد سمير المحامي، دفاع "سائق أوبر" عن مفاجأة جديدة بشأن تحليل كشف المخدرات لسائق شركة "أوبر" المتهم بمحاولة خطف وهتك عرض "فتاة التجمع".

وأضاف محامي المتهم، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، اليوم الجمعة، أن نتيجة تحليل المخدرات التي تم الخضوع لها بقرار من النيابة تبين أنها سلبية، وأن السائق لم يتعاطى أي مواد مخدرة أو كحوليات.

وقرر المستشار محمد مبارك، قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر ثان، حبس "سائق أوبر" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في واقعة اتهامه بمحاولة خطف وهتك عرض "فتاة التجمع".

وخلال نظر معارضة "سائق أوبر" عبر تقنية "فيديو كونفرانس" من داخل محبسه؛ واجه المستشار محمد مبارك قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر ثان، سائق أوبر المتهم "حسين.ا"، بثلاث اتهامات أولها محاولة خطف المجني عليها "ن.ح" من ثٌم هتك عرضها وآخرها حيازة سلاح أبيض (كتر) إلا أنه أنكر التهم المنسوب إليه معقبا: "لا معملتش حاجة".

وفحص فريق من نيابة مدينة نصر، الكاميرات المراقبة المركبة بالسيارة محل الواقعة، فيما فرغت كارت الذاكرة "الميموري" المتواجد بالكاميرا عقب اعتراف المتهم:" في كاميرا مصورة كل اللي حصل صوت وصورة وهي اللي تكشف الحقيقة"؛ لذا قررت النيابة عرض كارت الذاكرة-الميموري - على خبير وتفريغها وذلك لكشف ملابسات الواقعة وما جرى فيها.