ضبط شبكة تزوير شهادات جامعية وترويجها عبر "فيس بوك" في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات، القبض على شخص في محافظة أسيوط بتهمة تزوير شهادات جامعية وترويجها عبر موقع "فيس بوك".

وتبين من تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن المتهم، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط وله سجل جنائي، كان يقوم ببيع شهادات جامعية مزورة عبر "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية.

وأثناء القبض عليه، تم العثور بحوزته على هاتف محمول وشهادات دراسية مزورة مختومة بخاتم منسوب لجامعات وكليات مختلفة، بالإضافة إلى 460 طابعًا مزورًا لجهات تعليمية متعددة، وجهاز حاسب آلي "لاب توب"، وأدوات وأجهزة وأوراق مستخدمة في عمليات التزوير. واعترف المتهم بارتكابه لهذه الجريمة بهدف تحقيق أرباح مالية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.