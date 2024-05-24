شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة ينظم تدريبا حول "التمكين الاقتصادى" لفنانات التلى بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ المجلس القومي للمرأة تدريب حول "التمكين الاقتصادى"، استهدف 61 سيدة من فنانات حرفة التلي بمحافظة أسيوط، بحضور الدكتورة مروة كدوانى مقررة فرع المجلس بمحافظة أسيوط، ومى محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتنمية المهارات وولاء سليم المساعد القانوني لمشروعات التمكين الاقتصادي بالمجلس، واستمر على مدار 3 أيام.

وتناول التدريب استعراض جهود المجلس فى مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، والتعريف بماهية الملكية الفكرية وأهميتها الاقتصادية، وكيفية استغلال أصول الملكية الفكرية لتحقيق مكاسب اقتصادية، كما تم التوعية بمزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأهمية التحول الي القطاع الاقتصادي الرسمي.

وتضمن التدريب التأكيد على أهمية وجود كيان موحد يضم كل من صاحبات المشروعات والفنانات المشتغلات في حرفة التلي، وضرورة دعم هذه الحرفة التراثية وحمايتها من الاندثار والتغلب على التحديات التى تواجه الفنانات المشتغلات بها كمشاكل الإنتاج والتسويق.

وتضمن التدريب التعريف بالأشكال القانونية للشركات وفقًا للقوانين الوطنية ذات الصلة بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع محلي.