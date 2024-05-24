شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: خسائر قطاع غزة تقارب 33 مليار دولار وتهدم 87 ألف وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن الأرقام الصادرة عن الحكومة الفلسطينية تشير إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة بعد اليوم الثلاثين بعد المئتين، وبحسب الأرقام التي أشارت إلى أن خسائر قطاع غزة وصلت إلى 33 مليار دولار - بشكل كامل- نتيجة للحرب التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف "عماد"، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الأرقام أشارت أيضا إلى تهدم 87 ألف وحدة سكنية بشكل كلي في قطاع غزة، و3 أضعاف هذا الرقم تهدم بشكل جزئي، وبالتالي هناك معاناة كبيرة حتى حينما تنتهي هذه الحرب للفلسطينيين الذين سيبحثون عن مأوى لهم نتيجة لعدم توافر المسكن الذي هدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولاتزال تمارس أقصى درجات العنف -تحديدا- في المناطق الشرقية والغربية من رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تطلق القذائف من قبل المدفعية الإسرائيلي بشكل متسارع وعنيف، تستهدف على إثرها العديد من المباني والمنشآت التي -بطبيعة الحال- تركها سكانها نزوحا إلى المناطق الشمالية والوسطى لقطاع غزة، وفروا بشكل كبير، حسبما تمت الإشارة من الأونروا بأن ما يزيد عن 900 ألف نازح تركوا رفح الفلسطينية متجهين للمناطق الوسطى والشمالية لغزة.