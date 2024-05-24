شكرا لقرائتكم خبر عن انتظروا أقوى مراجعة لمادة اللغة الألمانية للثانوية العامة على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم تليفزيون الخليج 365، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، بثًا مباشرًا، للمراجعة النهائية لمادة اللغة الألمانية، وذلك استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

يأتي ذلك فى إطار الدور الخدمى والمجتمعى لـ"الخليج 365" نحو التسهيل على أبنائنا الطلاب، بتقديم المراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة بمختلف فروعها (أدبى – علمى)، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

وتغطى المراجعة النهائية لمادة اللغة الألمانية، أهم أجزاء المنهج، وعدد من الأسئلة الاسترشادية القوية والهامة؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمادة بشكل شامل وسريع، والتدريب على شكل أسئلة امتحان 2024.

ويقدم تليفزيون ”الخليج 365”، خدمة مميزة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، قبل انطلاق الامتحانات، المقرر أن تبدأ مطلع الشهر المقبل، وذلك من خلال المراجعات النهائية الشاملة لكل مواد الثانوية العامة الدراسية والأسئلة والنماذج الاسترشادية التي لن يخرج عنها امتحان آخر العام، للحصول على درجات النجاح والتفوق.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يومى 10 و12 يونيو المقبل، ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.