شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة العدل: نزوح أكثر من 800 ألف شخص لرفح الفلسطينية منذ بدء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القاضي اللبناني نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية: "ننظر اليوم في تطبيق الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة، بطلب من جنوب أفريقيا"، موضحا أن جنوب أفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأكد رئيس محكمة العدل الدولية خلال فعاليات جلسة إصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الأوضاع المعيشية في القطاع تدهورت للغاية منذ يناير 2024، مشيرا إلى نزوح أكثر من 800 الف شخص منذ بدء العملية العسكرية على رفح الفلسطينية قبل أسابيع قليلة.

وشدد رئيس محكمة العدل الدولية على أن الأزمة الإنسانية الكارثية تفاقمت منذ يناير الماضي والأوضاع الميدانية تدهورت بالفعل.

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة، ونقلت قناة القاهرة الإخبارية وقائع الجلسة الجلسة.