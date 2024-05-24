شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة العدل الدولية: هجوم إسرائيل فى رفح الفلسطينية تطور خطير يزيد معاناة السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللبنانى نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، أن الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح الفلسطينية لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى والهجوم الإسرائيلي العسكرى فى رفح الفلسطينية يعتبر تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان.

وشدد رئيس محكمة العدل الدولية خلال فعاليات جلسة إصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية، على ضرورة أن تقوم إسرائيل بتجنب تنفيذ أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين.

وأضاف أن عمليات رفح الفلسطينية وضعت مئات الآلاف تحت خطر داهم يؤدي إلى الوفاة ويؤثر بشكل خطير على العمليات الإغاثية، مشيرا إلى أن مسئولين دوليين اكدوا استمرار المخاطر التي يتعرض لها المدنيون فى رفح الفلسطينية.