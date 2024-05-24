شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تدعو المجتمع الدولى للضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ قرارات محكمة العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت حماس بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بوقف عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية بشكل فوري ووقف الإجراءات التي تؤدي للإبادة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وثمنت حماس قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة والسماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة.



ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لإلزامه فورا بقرارات العدل الدولية وإجباره على وقف حرب الإبادة الجماعية.

وأمر نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية بشكل فورى، خلال فعاليات جلسة إصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد رئيس محكمة العدل الدولية، أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية، موضحا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في غزة.

وأضاف نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير، مؤكدا أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.

وتابع: إسرائيل لم تقدم معلومات كافية لضمان الأمن والسلم في أثناء إجلاء المواطنين من رفح الفلسطينية والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية تهدد الحياة بالمدينة وهناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات إيجابية للحد من مخاطرها، ولا بد تنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصا في رفح الفلسطينية".