شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة غامرة مع وصول قافلة "ستر وعافية" فى نستختها الـ30 لمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة القاهرة اليوم فرحة غامرة مع وصول قافلة ستر وعافية رقم 30، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حاملةً معها الخير والعطاء للمحتاجين.

تهدف القافلة، التي تقام في قرية كفر العلو بحلوان، إلى مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة في المحافظة من خلال توزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية واللحوم. وتشمل المساعدات المقدمة أرز، ودقيق، وسكر، وزيت، ومعلبات، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة.

حرصت القافلة على توفير احتياجات جميع أفراد العائلة، وذلك لإدخال البهجة على قلوبهم ورسم البسمة على وجوههم.

وتشمل المبادرة توزيع المساعدات الغذائية والمواد الأساسية، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية، بالإضافة إلى إقامة معارض ملابس مجانية، إلى جانب توزيع المساعدات الغذائية واللحوم، ضمت القافلة معرضًا مجانيًا للملابس ضمّ تشكيلة واسعة من الملابس الجديدة للرجال والنساء والأطفال.

وأتيحت للمستفيدين فرصة اختيار الملابس التي تناسبهم من بين تشكيلة واسعة من الأزياء، مما ساعدهم على تجديد خزانة ملابسهم.

ويشارك في تنظيم المعرض عدد كبير من المتطوعين الذين يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المستفيدين في اختيار الملابس المناسبة لهم.



المتطوعين فى قوافل ستر وعافية



توزيع مساعدات قوافل ستر وعافية



جانب من أنشطة قوافل ستر وعافية



قافلة ستر وعافية بمحافظة القاهرة



