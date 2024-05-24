شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التضامن: استفادة 30 ألف أسرة من مشروع بناء قدرات المجتمع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التضامن: توسيع برامج الحماية التأمينية لعمال المقاولات والصيادين وتدوير القمامة
الإسكان:إعادة استخدام الحمأة الناتجة عن الصرف فى إنتاج الطاقة والأسمدة
وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لبحث وقف إطلاق النار فى غزة
الصحة: نحرص على التوسع فى تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها
وزيرة التضامن: استفادة 30 ألف أسرة من مشروع بناء قدرات المجتمع الأهلى
التعليم العالى: جهود لتقديم تدريبات عملية لطلاب الجامعات بالمراكز البحثية
وزارة البيئة تنظم ورشة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.. صور
وزير التعليم العالى يبحث تعزيز التعاون الأكاديمى والبحثى مع السعودية والعراق
وزير الرى يلتقى نظيره النيجيرى فى المنتدى العالمى العاشر للمياه بأندونيسيا
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