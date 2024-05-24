شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التضامن: استفادة 30 ألف أسرة من مشروع بناء قدرات المجتمع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التضامن: توسيع برامج الحماية التأمينية لعمال المقاولات والصيادين وتدوير القمامة

الإسكان:إعادة استخدام الحمأة الناتجة عن الصرف فى إنتاج الطاقة والأسمدة

وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لبحث وقف إطلاق النار فى غزة

الصحة: نحرص على التوسع فى تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها

وزيرة التضامن: استفادة 30 ألف أسرة من مشروع بناء قدرات المجتمع الأهلى

التعليم العالى: جهود لتقديم تدريبات عملية لطلاب الجامعات بالمراكز البحثية

وزارة البيئة تنظم ورشة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.. صور

وزير التعليم العالى يبحث تعزيز التعاون الأكاديمى والبحثى مع السعودية والعراق

‫وزير الرى يلتقى نظيره النيجيرى فى المنتدى العالمى العاشر للمياه بأندونيسيا