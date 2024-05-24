رئيس قسم الأورام بقصر العينى: إنشاء 4 معامل جينية تدخل بالمبادرات الرئاسية

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عبد الله رئيس قسم علاج الأورام بطب قصر العينى، إن المبادرة الرئاسية للأورام بالتعاون مع وزارة الصحة سيقومان بإنشاء 4 مراكز جينية، لتحليل الجينات وتحديد العلاج المناسب للمريض والذى يحقق السيطرة على السرطان.



وقال، خلال مؤتمر علمى عن الأورام فى مدينة الإسكندرية اليوم، إن المبادرات الرئاسية وفرت الأدوية الحديثة لمرضى الأورام وبالمجان .

وقال، إن أعداد مرضى السرطان فى مصر مثل الأعداد العالمية وليس لدينا أى زيادة فى الأعداد، والتشخيص المبكر يساعد فى الشفاء التام من السرطان، مضيفا ان هناك بعض الخرافات ارتبطت بمرض السرطان مثل تناول السكر يزيد من الإصابة بالسرطان، مؤكدا إنه لا يوجد بحث يؤكد هذه المعلومة، موضحا أن المبادرات الرئاسية وفرت العلاجات الحديثة مجانا لأنواع السرطان المنتشرة فى مصر وخصصت المبادرات الرئاسية للكشف المبكر والعلاج والتوعية.



وأضاف الدكتور محمد عبد الله رئيس قسم علاج الأورام بطب قصر العينى، أن المرأة المصرية أصبح لديها وعى بالكشف المبكر عن أى أورام أو تكتلات غريبة تظهر بالثدى وتكتشفها بنفسها، والمبادرات الرئاسية جعلتها تذهب للكشف والفحص إذا ظهر لديها أى كتل غريبة، وأصبحت السيدة تجد العلاجات مجانا حتى بالمرحلة الرابعة التى تسيطر على المرض.



من جانبه قال الدكتور محسن مختار أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى، إن هناك علاجين من العلاجات الموجهة الحديثة لعلاج سرطان القولون والجلد سيتم توفيرها قريبا وادخالهما ضمن المبادرات الرئاسية، موضحا إنه بعد المبادرات الرئاسية حدث زيادة بنسبة 30 % فى علاجات السرطان المختلفة.



وأكد، أن سرطان الجلد من السرطانات القليلة فى مصر حيث إنه لا يوجد سوى 250 مريض يظهر كل سنة فى مصر، ولكن سرطان القولون يوجد من 10 إلى 17 ألف مريض سنويا، مضيفا، لذلك تم تخصيص المبادرات الرئاسية للعلاج والتوعية، وقد تم توفير الأدوية الحديثة لعلاج السرطان بداية من أورام الثدى، وحتى المبادرة الرئاسية لسرطان القولون والبروستاتا وسرطان عنق الرحم والرئة ، مشيرا إلى أن الدولة تهتم بحصول المريض على الدعم والعلاج والتوعية.



وقال، انه إذا تم اكتشاف السرطان بالمرحلة الأولى فإن نسب الشفاء يصل إلى 95% فى سرطان الجلد والقولون وحتى الاورام الأخرى، موضحا، إن العلاجات الموجهة الحديثة تحقق السيطرة على المرض حتى بالمرحلة الرابعة من المرض ويمكن الشفاء من السرطان المراحل المتقدمة .



وأوضح، إن وزارة الصحة ستوفر 4 معامل جينية وذلك بالتعاون مع المبادرات الرئاسية، وستوفر التحليل مجانا للمريض المصرى، لشخصنة العلاج المناسب للمريض، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة تقدم أفضل الخدمات للمرأة المصرية.



