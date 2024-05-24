شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض تشارك فى اجتماع دولى ثلاثى بجنيف لتعظيم دورهم على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، فى أول اجتماع يُنظم من ثلاث جهات ومنظمات دولية وهم، المجلس الدولى للتمريض والمجلس الفيدرالى الدولى للقبالة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لوضع السياسات والخطوط العريضة للتمريض على مستوى العالم.

وقالت نقيب التمريض إن الاجتماع ناقش عدة مواضيع منها.

- دعم التمريض على مستوى العالم وتأهيلهم العلمى والعملى

- التعليم والتدريب المستمر لكوادر التمريض بمستوياتهم المختلفة

- وضع خطط للحفاظ على القوى البشرية من الهجرة غير المنظمة وتوفير بيئة عمل وحوافز جاذبة

- تعظيم دور القابلات والاستثمار الجيد الذى يؤدى إلى نتائج إيجابية للحفاظ على صحة الأم والطفل.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن نقابة التمريض شاركت فى توصيات الاجتماع برسائل مهمة أبرزها؛ التركيز على تقوية دور القبالة وتعضيد نظام التدريب والتعليم طبقا للنظام المعتمد من المجلس الدولى للقبالة، لافته إلى إنها طلبت من إدارة الاجتماع ان يتم نشر التوصيات علي الحكومات المختلفة بجميع البلدان، والتأكيد علي تنمية المهارات الإدارية للصفوف القيادة للتمريض بمختلف مستوياتهم.

وتقدمت نقيب التمريض خلال الاجتماع، بالشكر للقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه منظومة التمريض، وحرصه على تمثيل التمريض فى مجلس الشيوخ تقديرًا لدور التمريض المصرى، الأمر الذى لقى ترحيب من جانب الحضور بمختلف الجنسيات المختلفة.

وفى الختام؛ قامت الدكتورة كوثر محمود بتسليم أوسكار التمريض الخاص بالنقابة للممثلين عن مجلسى الدولى للتمريض والقبالة؛ وهم الدكتورة باميلا سبرينو رئيس المجلس الدولى للتمريض، والدكتور هاورد كاتون الرئيس التنفيذي لـ المجلس الدولى للممرضين والممرضات (ICN).

يذكر إنه شارك فى الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي المشرف العام على مبادرة الألف يوم الذهبية وعضو مجلس النواب، والدكتورة هاله الحناوي ممثلة عن مكتب منظمه الصحه العالميه بمصر.