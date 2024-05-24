وظائف جديدة.. فرص عمل بالقاهرة والجيزة: رواتب تصل لـ7 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي أعلنت فيها عن فرص عمل متاحة في محافظتي القاهرة والجيزة تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

ووفقًا لوزارة العمل، فإن الوزارة تلقت طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 9 محافظات لديها 2772 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم".

وجاءت فرص العمل المتاحة للشباب، برواتب مجزية يتم تحديدها حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.

وتراوحت رواتب فرص العمل من 3600 جنيهًا وصولًا إلى 7 ألف جنيه، وبعض الرواتب تم تحديدها وفقًا لسنوات الخبرة، وخلال المقابلة.

ويتم التقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهري مايو الجاري ويونيه المقبل، عن طريق الآتي

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وجاءت تخصصات فرص العمل المتاحة، كالآتي:

مسئول ائتمان.

مدير صيانة.

مدخل بيانات.

موظفين استقبال.

مسئول معمل.

أخصائي تخطيط.

محاسبين.

بائعين.

مشرف خطوط إنتاج.

منسقين ميدانيين.

أخصائي تمويل.

عضو فريق.

مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائي.

سكرتارية، وأعمال إدارية.

أمين مخازن.

سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

مندوبين مبيعات.

مراقبين جودة.

فنيين جميع التخصصات.

مشرفي إنتاج.

أفراد أمن.

عمال خياطة بكافة الأقسام.

عمال إنتاج.

عمال نظافة.

تخصصات أخرى.

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