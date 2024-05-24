ضبط 4 تشكيلات عصابية خلال حملات مكبرة في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديريات أمن البحيرة، الفيوم، أسوان، والوادي الجديد حملات مكبرة لضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية المتنوعة، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق نتائج إيجابية متعددة.

ففي محافظة البحيرة، تمكنت القوات من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وذلك لممارستهما نشاطًا إجراميًا في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة بمدينة دمنهور. وقد عُثر بحوزتهما على سلاحين أبيضين ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، واعترفا بارتكابهما سبع وقائع سرقة وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها.

وفي محافظة الفيوم، تم ضبط سيدة لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية، مبلغ مالي، وهاتف محمول من داخل المسكن الذي تعمل فيه، وأرشدت عن المسروقات بمنزلها.

أما في محافظة أسوان، فقد تم ضبط عاطلين مقيمين بدائرة مركز الشرطة، لقيامهما بسرقة مهمات مصلحية والتصرف فيها بالبيع لعميليهما "سيئي النية" مالكي مخزن خردة، حيث تم ضبطهما وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط عاملي خردة بدائرة مركز شرطة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، أثناء استقلالهما سيارة "ربع نقل" محملة بخمسة مواتير كهربائية، وقطعتين طنبورة سير كسارة، وثلاثة أكس حديد، وقطعتين بطارية، وخمسة كابلات كهرباء. واعترفا بسرقتها من كسارة بدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.